Homem armado intimida eleitores em caminhada de ex-prefeita de Maragojipe

A presença do indivíduo armado em plena via pública gerou medo e desconforto entre os eleitores e moradores locais - Foto: Divulgação

Um homem armado foi visto durante uma caminhada política da ex-prefeita de Maragojipe, Vera da Saúde (PSD), no distrito de Coqueiros. O homem, identificado como um policial militar aposentado, é acusado pelos militantes opositores de intimidar apoiadores do atual prefeito Valnício Armede (PP), candidato à reeleição.

A presença do indivíduo armado em plena via pública gerou medo e desconforto entre os eleitores e moradores locais, que se sentiram ameaçados.

Imagens obtidas mostram claramente o ex-policial militar, identificado por José Raimundo, circulando com uma arma à mostra, em meio a uma aglomeração de pessoas. Testemunhas relataram que o comportamento do homem foi de intimidação, especialmente contra simpatizantes de Valnício Armede. "Isso não é forma de fazer política. Estamos com medo de participar das campanhas com situações assim", disse uma moradora que preferiu não se identificar.

A tensão política no município vem crescendo, com relatos de provocações e episódios de intimidação durante a campanha eleitoral. A coligação Maragojipe Pra Frente, já havia alertado sobre o clima de animosidade e encaminhou, na semana passada, um ofício à Justiça Eleitoral solicitando medidas preventivas para garantir a ordem e a segurança até o dia 6 de outubro, data do pleito.

Medidas preventivas

O documento, entregue pelo advogado Arivaldo Vieira, representante da coligação, destacou a necessidade de reforçar a segurança na cidade e intensificar a fiscalização para evitar confrontos durante o período eleitoral. Em resposta, A Justiça Eleitoral, se comprometeu a tomar providências imediatas para assegurar a tranquilidade no processo eleitoral.

A presença do ex-policial armado em um evento político foi interpretada pela coligação de Valnício Armede como um claro ato de provocação.

"É inaceitável que em pleno século 21, em uma democracia consolidada, utilizem-se métodos de intimidação para influenciar eleitores e semear o medo na população", afirmou o advogado Arivaldo Vieira.

A coligação Maragojipe Pra Frente solicitou à Justiça Eleitoral o aumento da presença de policiais militares durante os eventos de campanha e maior fiscalização sobre o porte de armas por indivíduos que participam de atos políticos. "Precisamos que a lei seja cumprida, e que não se permita a intimidação de eleitores. A justiça deve agir com rigor para garantir a lisura e a segurança deste pleito", destacou Arivaldo Vieira.