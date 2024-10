Ambulância usada como carro de fuga é deixada em rua de Salvador

- Foto: Divulgação/PM-BA

Uma ambulância furtada há um dia, no bairro da Liberdade, em Salvador, apareceu nesta terça-feira (24), na Ladeira do Paiva, no bairro da Caixa D’Água. Agentes da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) recuperaram o veículo nas primeiras horas desta manhã.

O carro teria sido subtraído na Rua Saldanha Marinho, enquanto estava estacionado em frente a uma unidade hospitalar na noite anterior. Nenhum suspeito do crime foi localizado até o momento, de acordo com a corporação.

Sob posse do automóvel, os policiais apresentaram o mesmo na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde houve o registro da ocorrência.

Vale mencionar que outro caso envolvendo uma ambulância aconteceu há pouco mais de sete meses. Na ocasião, o veículo foi roubado durante a madrugada, no bairro de Itapuã, também na capital baiana.