Mãe é flagrada agredindo o próprio filho próximo à escola

Uma mãe foi flagrada agredindo o próprio filho próximo a escola onde o garoto estuda, no Distrito Federal. O caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira, 24.

A imagem mostra o garoto caído na calçada, sendo puxado pela mãe. A mulher dá diversos tapas na cabeça, no rosto e no braço do menino. Uma testemunha disse que ouviu gritos vindos da rua e foi à janela para ver o que estava acontecendo.

Um integrante da diretoria da Escola Classe 102 Sul, que prefere não se identificar, conta ao Metrópoles que conversou com a mãe após as agressões. “Ela estava muito alterada, nervosa, chorando muito”, diz o gestor.

Ainda de acordo com o gestor, a mulher não explicou por que agrediu o próprio filho daquela forma. “Eu perguntava para ela se ela queria alguma coisa, se precisava de alguma ajuda, e ela só recusava, sem dar mais detalhes”, afirma.

A escola fez contato com o companheiro da mulher, que também é pai do menino. O homem levou os dois para casa. O aluno seria portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA).