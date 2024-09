Homem é preso após agredir a própria mãe de 83 anos em Salvador

- Foto: Divulgação PC/BA

Um homem de 57 anos foi autuado em flagrante, nesta quinta-feira, 29, por equipes da Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati), por agredir a própria mãe, uma idosa de 83 anos, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A vítima sofria situações de maus tratos há aproximadamente um ano, quando seu filho foi morar em sua casa.

O criminoso responderá pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, discriminação, menosprezo à pessoa idosa e exposição a perigo a integridade da pessoa idosa. Com o investigado foi apreendido uma espingarda calibre 12 usada para ameaçar a vítima e os familiares, os quais eram impedidos de ter acesso à mulher.

Familiares da vítima denunciaram o comportamento agressivo do suspeito com a mãe, que está com a saúde debilitada e apresentou algumas manchas pelo corpo. Ela ficava em um cômodo da casa sem nenhuma ventilação e estava vivendo com restrições de bens e alimentos. Com base na apuração, a unidade especializada deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão e autuou o filho da idosa em flagrante.

A idosa recebeu atendimento psicossocial, suporte das equipes da Deati no processo de mudança de residência, além do pedido de concessão de Medida Protetiva de Urgência. O suspeito realizou os exames legais de praxe e permanece à disposição do Poder Judiciário.