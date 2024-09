Médico acusa técnico de enfermagem de fotografar paciente sedada nua

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um técnico de enfermagem do Hospital Federal Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro, foi acusado por um médico da unidade de ter fotografado as partes íntimas de uma paciente que estava sedada, momentos antes de ser submetida a uma cirurgia. O caso ocorreu em 25 de julho.



Segundo denúncia do médico urologista que faria o procedimento cirúrgico, ele viu o técnico com o celular na mão fotografando a mulher sem roupas.



No momento em que a fotografia teria sido feita, a mulher estava anestesiada, em posição de litomia - com as pernas para cima -



Em depoimento à polícia, o suspeito negou as acusações e afirmou que pegou o telefone celular para “procurar sinal” e que “já estava em ligação” quando foi acusado pelo médico. Disse ainda que estava com o aplicativo de foto aberto para mandar uma selfie para enviar à esposa.



Segundo informações do g1, o suspeito homem tem ao menos outras 4 anotações criminais:



- abuso sexual conta adolescente de 16 anos, em 2009. Caso foi arquivado em maio de 2024 porque passou do prazo para investigação (prescrição);

- ameaça e maus-tratos contra a mãe (em aberto);

- estelionato e associação criminosa (em aberto);

- apropriação indébita (em aberto).

O Conselho Regional de Enfermagem (Coren-RJ) informou que foi notificado pela Comissão de Ética Institucional e pela Deam-Jacarepaguá. Segundo o órgão, foi aberta uma investigação na entidade, e todo o material produzido foi encaminhado à Câmara de Ética para o devido processamento, inclusive sobre uma possível suspensão cautelar do exercício de profissão. O Coren-RJ afirmou que o profissional poderá ser advertido ou até ter a cassação do direito ao exercício profissional por um período de até 30 anos.



O Ministério da Saúde informou que o Departamento de Gestão Hospitalar (DGH) no Rio de Janeiro abrirá uma sindicância para apurar o caso e tomar as medidas cabíveis e que o servidor será desligado.