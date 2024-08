Vídeo: mãe agride homem que teria assediado filho dela em academia

Mãe de menino agrediu homem apontado como assediador - Foto: Reprodução | Twitter

A mãe de um estudante de medicina foi flagrada em vídeo enquanto agredia um homem que teria assediado o filho dela, dentro de uma academia. O estudante, chamado ‘Zahir’ no X, antigo Twitter, compartilhou o vídeo do flagrante na rede social.

Na gravação, é possível ver a mãe do estudante desferindo diversos tapas no homem, enquanto ele tenta se esconder. De acordo com ele, enquanto treinava, o homem estava o assediando. “O que ele não sabia era que minha mãe estava comigo”, disse. [assista vídeo abaixo]

Ele ainda compartilhou a foto de um aparelho em que o homem estaria sentado, quando “abriu as pernas" e começou a mostrar o órgão genital para ele. Também disse que depois disso, o homem começou a segui-lo, mesmo no banheiro.

Veja também:

>>>Homem é executado enquanto esperava filha em frente a escola

>>>Homem morre em aeroporto depois de beber líquido suspeito

Depois disso, por “medo”, ele relatou a situação aos funcionários. “Eu também não pedi para minha mãe me defender, eu nem queria que a mesma soubesse. Porém, quando estávamos indo embora, os funcionários disseram para ela. E ela como qualquer mãe, tomou a dor do filho”, continuou.

Estudante compartilhou relatos em rede social | Foto: Reprodução | X

>>>Sequestrador de Patrícia Abravanel é preso novamente; saiba o motivo

>>>Jovem que virou meme no Carnaval de SP morre após briga na Rússia

Além disso, o estudante disse que ele e a mãe não foram à delegacia prestar queixa pois, segundo ele, “esse tipo de ato sempre passa batido”. Afirmou ainda que não levará o caso adiante pois é “um desgaste emocional a troco de nada”.

O estudante ainda postou uma mensagem, após sofrer comentários ofensivos depois de ter tornado pública a situação. Na mensagem, ele lamenta os comentários.

"Eu li absurdos, como: 'Você provocou'; 'Se fosse padrão, você teria mamado'; e outras coisas, em que tiram a culpa do assediador e colocam em mim", desabafou o estudante.