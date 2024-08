Homem é executado enquanto esperava filha em frente a escola

Homem foi abordado por criminosos em moto - Foto: Reprodução

A rua Roberto Said, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, passou por momentos de terror na terça-feira, 20. Um homem chamado Maurício Santos de Oliveira, de 25 anos, foi morto no carro enquanto esperava a filha em frente a escola em que a criança estuda.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil de São Paulo informou que dois homens em uma moto se aproximaram e o garupa efetuou diversos disparos de arma de fogo. Os criminosos fugiram.

Em seguida, algo pior, um outro homem se aproximou, também em uma moto, se aproximou e realizou mais disparos contra a vítima, e também fugiu em sequência. A vítima foi socorrida ao Hospital Santa Marcelina em Itaquera, mas não resistiu e morreu.



A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio no 50° DP (Itaim Paulista).