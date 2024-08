Aula de crueldade: homem esfaqueia professora em frente à escola

Escola Municipal Professor Enaldo Manoel de Souza, no Jordão Alto - Foto: Reprodução/Google Street View

Uma professora de Recife foi vítima de uma tentativa de feminicídio na manhã desta quarta-feira, 21, em frente à Escola Municipal Professor Enaldo Manoel de Souza, no Jordão Alto. O suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que não aceita o término do relacionamento.

Segundo informações iniciais, o homem teria entrado em uma discussão com a professora e deu um golpe mata-leão. Em seguida, ele golpeou o braço da vítima com uma faca. Ela foi socorrida por mães que estavam levando os filhos para a instituição de ensino.

A professora foi atendida na escola e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois foi para uma delegacia para prestar queixa. A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso através da 1ª Delegacia da Mulher - Santo Amaro, como tentativa de feminicídio.

O suspeito foi detido pelos funcionários da escola e, de forma imediata, a equipe de gestão acionou a polícia e o reforço da Guarda Municipal. A escola, que tem cerca de 400 alunos matriculados, suspendeu as aulas no turno da manhã.

Em nota, a Prefeitura do Recife informou que repudia todo e qualquer tipo de violência de gênero. O órgão destacou que vem ampliando a rede de acolhimento para a população.