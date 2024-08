Mãe, filha e avó são atropeladas duas vezes pelo mesmo carro

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na noite desta terça-feira, 20, no Gama, Distrito Federal, duas mulheres e uma criança, mãe, filha e avó, foram atropeladas por um carro. O mesmo veículo as atingiu duas vezes. A Polícia Civil investiga o caso, suspeitando de possível feminicídio.

O momento dos atropelamentos foi flagradopor uma câmera de segurança. Por volta das 23 horas, o motorista Wallison Felipe de Oliveira, de 29 anos, passou pela avenida, parou o veículo e, em seguida, atropelou mãe, filha e avó. As três vítimas foram arremessadas devido ao impacto.

Após o primeiro atropelamento, o motorista fugiu na direção contrária. As vítimas tentaram se levantar, e uma testemunha se aproximou para ajudar, mas o carro retornou em alta velocidade e atropelou novamente duas das três vítimas. A criança conseguiu correr e não foi atingida.

Juliana Barboza Soares, a mãe da criança de 5 anos, não sobreviveu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. De acordo com o boletim de ocorrência, Juliana havia completado 34 anos no mesmo dia do crime, nesta terça-feira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a avó da criança foi levada para o Hospital Regional do Gama com ferimentos e em estado de choque. A família informou que Maria do Socorro Barboza Soares está em estado grave.

A criança foi encaminhada ao Hospital de Santa Maria, consciente, mas com dores pelo corpo. Ela está estável, conforme informado por seus familiares.