Sequestrador de Patrícia Abravanel é preso novamente; saiba o motivo

Um dos criminosos que participou do rapto de Patrícia Abravanel foi preso - Foto: Reprodução | Globo

Um dos envolvidos no sequestro de Patrícia Abravanel, em 2001, Marcos Bezerra Santos foi novamente preso em São Paulo. A Polícia Civil prendeu o criminoso por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A informação foi confirmada pelo programa Brasil Urgente, da Band. Segundo a Polícia Civil, Marcos Bezerra e outros criminosos foram flagrados vendendo cocaína para uma mulher.

A polícia destacou que, no interior do imóvel aonde estavam os criminosos, foi encontrado um ‘bar secreto’, com cinco máquinas caça-níqueis, que foram apreendidas.

Marcos Bezerra chegou a cumprir 18 anos de prisão em função do sequestro da apresentadora Patrícia Abravanel, que ocorreu em 2001. Ele é um dos criminosos envolvidos.

O homem, que foi preso agora, é irmão de Marcelo Batista Santos e parceiro de Fernando Dutra Pinto e Esdras Dutra Pinto.