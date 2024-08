Homem morre em aeroporto depois de beber líquido suspeito

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um morador de Planaltina, no Distrito Federal, faleceu após consumir um líquido ainda não identificado no Aeroporto de Yerevan, na Armênia. O brasileiro, identificado como Jonatham Lucas Araújo Lima, foi encontrado no local, e as circunstâncias do ocorrido estão sob investigação.



Segundo Rustam Badasyan, chefe do Comitê de Receitas do Estado, órgão responsável pela fiscalização aduaneira na Armênia, Jonatham Lucas Araújo Lima foi selecionado pelo sistema do aeroporto para uma revista. Em entrevista a veículos de comunicação locais, Badasyan revelou que foram encontradas garrafas na bagagem do brasileiro.

"Durante a inspeção, as garrafas foram retiradas e a pessoa [Lucas], para evitar suspeitas, decidiu beber o líquido. É importante ressaltar que esse não é um procedimento habitual. Todo o processo foi gravado", afirmou Rustam à imprensa armênia.

Após ingerir o líquido, Jonatham Lucas Araújo Lima começou a apresentar sintomas graves e foi encaminhado ao hospital, onde não sobreviveu. Tanto o líquido quanto o corpo do brasileiro estão sendo analisados por perícia forense, e uma investigação foi aberta para esclarecer o ocorrido. O Itamaraty está monitorando o caso de perto.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que está em contato com as autoridades armênias e com a família de Jonatham para oferecer suporte e obter mais informações.