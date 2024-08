Bahia se despede do Brasileiro Sub-20 com triunfo fora de casa

Bahia termina a primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20 uma posição abaixo do G-8 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia se despediu do Campeonato Brasileiro Sub-20 com um triunfo fora de casa. Na tarde desta quarta-feira, 21, os Pivetes de Aço derrotaram o América-MG por 1 a 0. A partida foi realizada no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. O tento Tricolor foi marcado pelo centroavante João Coni, nos acréscimos do primeiro tempo.

Sem chances de classificaçãoo, o Tricolor de Aço termina a competição na 9ª colocação, com 27 pontos somados, um a menos de que o Santos, clube que fecha o G-8.

Em relação a campanha, o Esquadrão terminou com sete triunfos, três empates e oito derrotas. A equipe marcou 23 gols e sofreu 30, com saldo negativo de sete e aproveitamento de 44%.

O time foi escalado pelo técnico Rogério Ferreira com Victor; Wendel, Fred Lipert, Dodô e Rafael; Daniel, Pedrinho e Gustavo Ulguim; Gazineu, Juninho e João Coni.