Com retorno de Ademir, Bahia se reapresenta de olho no Botafogo

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: EC Bahia | Rafael Rodrigues

O Bahia se reapresentou nesta quarta-feira no CT Evaristo de Macedo com uma novidade importante: o retorno do atacante Ademir aos treinos com o restante do elenco. Ademir, que não entra em campo desde a derrota para o Corinthians há um mês, voltou a participar das atividades após um período de recuperação.

A sessão começou com um treino de ativação na academia, seguido por uma atividade física no campo 2, liderada pelo preparador Danilo Augusto. Em seguida, o técnico Rogério Ceni dividiu o grupo em dois times para um exercício técnico e tático em campo aberto, com ênfase em passes e finalizações.

Ademir participou de todo o treinamento com os demais companheiros, marcando sua volta ao trabalho em grupo. O retorno do atacante é uma boa notícia para o Bahia, que busca reforçar seu ataque para as próximas partidas.

Enquanto isso, o volante Rezende, que também está em fase de recuperação, treinou parcialmente com o grupo antes de continuar seu processo de transição física. O atacante Biel e o lateral direito Gilberto seguiram seus tratamentos, enquanto o volante Nico Acevedo realizou um treino na sala de musculação.