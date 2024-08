Bahia x Flamengo: tabus existem para serem quebrados

Bahia nunca eliminou o Flamengo na Copa do Brasil - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde da última terça-feira, 20, quis o destino que dois dos principais times do futebol brasileiro no ano se enfrentassem nas quartas de final da Copa do Brasil. Trata-se do duelo entre Bahia e Flamengo, 5º e 4º colocados da Série A do Brasileirão, respectivamente.

As duas equipes chegam para o confronto como favoritos ao possível título do torneio, ao lado de Atlético-MG e São Paulo, mesmo que não estejam vivendo seus melhores momentos na temporada.



Isso porque há pouco tempo atrás, o Bahia passou por um mau momento, onde chegou a ficar seis jogos sem vencer. No entanto, a maré parece ter virado, e a equipe comandada por Rogério Ceni já acumula uma invencibilidade de três jogos, sem nem mesmo sofrer gols. Uma dessas partidas, inclusive, contra o Botafogo, foi a que garantiu o tricolor na 5ª fase da Copa do Brasil.

Já do outro lado do confronto, o rubro-negro carioca vive um período de oscilação, vindo de uma derrota acachapante para o rival Botafogo, e principalmente, não poderá contar com alguns de seus principais jogadores no primeiro duelo das quartas de final. Com as ausências dos atacantes Cebolinha, Gabigol e Pedro, o lateral-esquerdo Viña e o meia Arrascaeta, todos com lesões, o técnico Tite vai passar por uma dor de cabeça para escalar o time ideal para a partida.

No entanto, independentemente de bom ou mau momento, tanto de Bahia, quanto de Flamengo, a equipe azul, vermelha e branca terá de quebrar alguns tabus históricos se quiser avançar às semifinais da principal competição mata-mata do futebol brasileiro.

Tabus existem para serem quebrados

Desde a criação da Copa do Brasil, em 1989, já se vão 35 anos de torneio, e dentre todas as edições do certame, tricolor baiano e rubro-negro carioca só se enfrentaram em duas ocasiões: quartas de final de 1990 e oitavas de final de 2000. Para desespero da torcida do Esquadrão, nos dois encontros, o Flamengo levou a melhor, adiando o sonho de alcançar a semifinal do lado baiano.

Aproveitando o gancho, provavelmente o maior tabu enfrentado pelo Tricolor de Aço neste encontro será o de nunca ter passado das quartas de final da competição. Contando com a edição de 2024, o Bahia já esteve presente nesta fase em outras oito oportunidades, e ficou pelo caminho todas as vezes. Confira o retrospecto do Tricolor nas quartas de final:

1989: eliminado pelo Grêmio

1990: eliminado pelo Flamengo

1999: eliminado pelo Juventude

2002: eliminado pelo Atlético-MG

2012: eliminado pelo Grêmio

2018: eliminado pelo Palmeiras

2019: eliminado pelo Grêmio

2023: eliminado pelo Grêmio

Além disso, outro tabu histórico preocupa a torcida azul, vermelha e branca. A beira do campo, comandando as ações do time, o Tricolor de Aço conta com as orientações de Rogério Ceni, treinador que desde o início de sua carreira, em dezembro de 2016, nunca venceu o Flamengo. No total, são 12 jogos e 12 derrotas, com cinco gols marcados e 21 sofridos. Outro fator é a ausência do título da Copa do Brasil. Dentre as oito equipes presentes nas quartas de final, apenas o Bahia nunca venceu o torneio.

Decepção em momentos decisivos

Em 2024, apesar da classificação na fase anterior, contra o Botafogo, uma das melhores equipes do território nacional no ano, o Esquadrão tem deixado a desejar em momentos decisivos.

No Campeonato Baiano, a equipe comandada por Rogério Ceni perdeu o título para o maior rival, o Vitória, que não levantava a taça do torneio desde 2017. Na final, o Bahia não conseguiu vencer nenhuma das duas partidas, e além disso, deixou escapar um triunfo que estava muito próximo, quando vencia o Leão da Barra por 2 a 0 no primeiro jogo da decisão do Baianão.

No âmbito regional, mais uma decepção. Desta vez para o CRB, na semifinal da Copa do Nordeste, disputada em uma Arena Fonte Nova lotada. No tempo normal, o tricolor baiano não conseguiu tirar o zero do placar, levando a partida para os pênaltis, sendo derrotado pelo clube alagoano.