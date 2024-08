Cadu Santoro aposta na força da Fonte Nova para vencer o Flamengo

Cadu Santoro após sorteio das quartas de final da Copa do Brasil - Foto: Reprodução / TV Globo

Logo após o sorteio que definiu Bahia e Flamengo como adversários nas quartas de final da Copa do Brasil, Cadu Santoro, diretor de futebol do Tricolor, analisou o desafio do Esquadrão no mata-mata. O gestor destacou a importância da Arena Fonte Nova cheia como um fator crucial para o Bahia buscar a classificação.

“Vimos de uma classificação contra o Botafogo, que foi uma grande conquista para a gente. Agora é preparar para a próxima semana já fazer o primeiro jogo em casa. Depois, após a Data FIFA, teremos o jogo no Maracanã. Sabemos que é sempre muito complicado, mas temos o primeiro jogo em casa, com apoio da nossa torcida, que vem lotando todos os nossos jogos ao longo da temporada. Então é pensar primeiro no jogo em casa, depois preparar para o jogo fora de casa”, afirmou Santoro.

As datas e horários das partidas ainda não foram confirmados, mas os confrontos estão previstos para ocorrer nas semanas dos dias 28 de agosto e 12 de setembro, com o primeiro jogo em Salvador.



Caso supere o Flamengo, o Bahia enfrentará o vencedor do duelo entre Corinthians e Juventude nas semifinais. Do outro lado da chave, estão Vasco, Athletico, Atlético-MG e São Paulo.

A presença nas quartas de final da Copa do Brasil já rendeu ao Bahia uma premiação de R$ 4,515 milhões. Se avançar para as semifinais, o Tricolor garantirá mais R$ 9,45 milhões, somando cerca de R$ 13,5 milhões em premiações até o momento.