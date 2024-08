Sem sofrer gols há três jogos, Bahia reage e mira vaga na Libertadores

Gabriel disputa bola pelo alto com Diego Costa - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após viver seu pior momento na temporada, a maré parece ter virado para o Esporte Clube Bahia. Chegando a ficar seis jogos sem vencer, sendo cinco deles pelo Campeonato Brasileiro, e um pela Copa do Brasil, a sequência atual do Esquadrão já acumula três triunfos consecutivos, garantindo o clube nas quartas de final da competição mata-mata e o retorno à disputa por uma vaga direta na Libertadores.

Depois da vitória por 2 x 0 sobre o Grêmio, voltando a vencer fora de casa após mais de um mês, a equipe comandada por Rogério Ceni chegou a 38 pontos, e galgou uma posição na tabela de classificação, agora ocupando a 6ª colocação, com a mesma pontuação do São Paulo, 5º colocado, e Palmeiras, que está na 4ª posição, mas que possuem um jogo a menos. No entanto, o Esquadrão ainda pode ser ultrapassado na rodada. Isso porque o Cruzeiro, 7º colocado, com 36 pontos e dois jogos a menos, entra em campo nesta segunda-feira, 19, contra o Vitória, fora de casa.

Defesa no ponto

O bom momento da equipe azul, vermelha e branca parece estar diretamente aliada à solidez defensiva apresentada pelos comandados de Rogério Ceni nestes últimos três jogos. O Tricolor de Aço não sabe o que é sofrer um gol desde a partida contra o Fluminense, quando perdeu por 1 x 0, no Maracanã. Curiosamente, essa última derrota veio quando o sistema defensivo considerado titular não estava completo em campo. No revés contra o tricolor carioca, estavam escalados Gilberto e Iago Borduchi, que entraram nas vagas de Arias e Juba, respectivamente. A zaga foi mantida, com Gabriel Xavier e Kanu.

Leia mais:

Thaciano comenta bom momento individual e diz: "A exigência é máxima"

Ceni elogia Thaciano e destaca "controle absoluto" em triunfo do Bahia

Everton Ribeiro celebra resultado fora de casa: "Grande triunfo"



Já no duelo contra o Botafogo, válido pelo jogo decisivo das oitavas de final da competição, o sistema defensivo voltou a ser composto por Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Juba, e ao final da partida, sem sofrer gols, o Bahia garantiu a vaga na próxima fase. Nos confrontos seguintes e com a defesa mantida, o Tricolor de Aço enfrentou o Vitória, vencendo o clássico por 2 a 0, e o Grêmio, pelo mesmo placar, como foi dito mais acima. Além do quarteto defensivo ideal, o Esquadrão também tem contado com boas atuações do goleiro Marcos Felipe, que fez defesas cruciais em momentos de crescimento do tricolor gaúcho na partida deste sábado, 17, por exemplo.

| Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia não ficava três partidas sem sofrer gols há quase três meses, quando enfrentou uma sequência envolvendo três competições diferentes e saiu ileso, mas com uma eliminação na Copa do Nordeste: Bahia 0 x 0 CRB (Copa do Nordeste); Criciúma 0 x 2 Bahia (Copa do Brasil) e Bahia 1 x 0 Bragantino (Brasileirão). Essa foi apenas a terceira vez na temporada 2024 que o Esquadrão não sofreu gols em três jogos consecutivos. A outra sequência aconteceu logo no início do ano, quando venceu o Barcelona de Ilhéus por 2 a 0, o Bahia de Feira pelo mesmo placar, e o Jacobina por 5 a 0, todas válidas pelo Campeonato Baiano.