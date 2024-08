Everton Ribeiro celebra resultado fora de casa: "Grande triunfo"

Everton Ribeiro foi titular no triunfo fora de casa contra o Grêmio - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Com dois gols de cabeça marcados por Thaciano, Bahia derrotou o Grêmio por 2 a 0 fora de casa e encostou de vez na luta pelas primeiras posições da Série A. O Esquadrão de Aço chega aos 38 pontos ganhos e fecha o G-6.

Leia mais:

>> Lei do ex! Thaciano broca dois e Bahia bate o Grêmio fora de casa

Por conta de uma lesão no olho, o meia Everton Ribeiro ficou na condição de dúvida para atuar em Caxias do Sul. O camisa 10 se recuperou e contribuiu para o quinto triunfo do Bahia como visitante. Ele enalteceu o trabalho da equipe e destacou a recuperação da confiança para a sequência da temporada.

"Jogar aqui é sempre difícil, equipe tradicional. Grande triunfo nosso para se manter no bolo da Libertadores. Infelizmente, nesta semana não pude treinar 100% em todos os treinos, mas a equipe está de parabéns. Não sofremos gols, nossa confiança vai aumentando. Vamos seguir firmes, com pés no chão para melhorar cada vez mais", disse o camisa 10 ao canal Premiere.

Com o resultado positivo, o Bahia chega aos 38 pontos e encosta em São Paulo e Palmeiras, que ocupam a quinta e a quarta colocações.

Para seguir no G-6, o time azul, vermelho e branco torce por uma derrota do Cruzeiro diante do arquirrival Vitória, em jogo marcado para esta segunda-feira, 19, no Barradão.

O próximo compromisso dos comandados de Rogério Ceni no Brasileirão será contra o Botafogo, no próximo domingo, 25, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada.