Lei do ex! Thaciano broca dois e Bahia bate o Grêmio fora de casa

Destaque do Bahia, Thaciano não comemorou os dois gols por respeito ao Grêmio - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Grêmio e Bahia se enfrentaram na tarde deste sábado, 17, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No duelo de Tricolores, o Esquadrão de Aço se deu bem e bateu os gaúchos por 2 a 0, com dois gols de cabeça do ex-gremista Thaciano, que não comemorou por respeito.

O Esquadrão chega a três triunfos consecutivos na temporada, sendo dois deles na Série A. Com o resultado positivo, o Bahia chega aos 38 pontos e encosta em São Paulo e Palmeiras, que ocupam a quinta e a quarta colocações.

Para seguir no G-6, o time azul, vermelho e branco torce por uma derrota do Cruzeiro diante do Vitória, em jogo marcado para esta segunda-feira, 19, no Barradão.

O próximo compromisso dos comandados de Rogério Ceni no Brasileirão será contra o Botafogo, no próximo domingo, 25, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada.



Bahia cria mais e marca no fim do 1° tempo

Aos 7, o Grêmio levou perigo. Everton Ribeiro escorrega, perde a bola e cede contra-ataque para Aravena. O atacante sai em velocidade e aciona Nathan Fernandes, que chuta do lado direito da grande área e a bola passa com perigo.

Aos 14, Caio Alexandre limpa a jogada na intermediária e arrisca o chute. Bola passa perto da trave direita do goleiro Caíque.



Esquadrão pressiona. Everton Ribeiro tabela com Arias, limpa a jogada e cruza para Thaciano, mas a defesa do Grêmio afasta o perigo.

No minuto 19, inversão de jogada da direita para a esquerda para Jean Lucas. Ele passa para Caio Alexandre, mas o chute de longe sai sem força para defesa fácil de Caíque.

Aos 26, o Bahia quase fez. Grande jogada pela direita de Arias. O colombiano tabela com Everaldo que domina, ajeita e mesmo sem ângulo ele chuta forte para o gol. A bola explode na trave. Em resposta, o Tricolor gaúcho responde em contra-ataques com pouco perigo.

Aos 35, os gaúchos chegam. O lateral-direito Fábio faz cruzamento da direita, e Du Queiroz desvia de cabeça, mas a bola passa longe de Diego Costa e sai em tiro de meta para o Bahia.

Se existe uma lei que funciona no Brasil é a "lei do ex". Após tanto pressionar, o Esquadrão foi às redes no final da primeira etapa. Jean Lucas passa para Everaldo que recebe pela direita e com consciência dá uma bela assistência para Thaciano. O camisa 16 faz o movimento perfeito e finaliza de cabeça sem chances para Caíque.

44'1ºT | OBRIGADO, LEI DO EX! EU TE AMO, THACIANO!!!!!! EVE FAZ O ARCO NA MEDIDA E MEU CARECA CHEGOU DE CABEÇA PARA ABRIR O PLACAR! BORA PORRAAAAAAAAAA!!!!!!



🎙️ NARRAÇÃO AO VIVO ➡️ https://t.co/qFXLfjBMxK#GREXBAH #Brasileirão #PaixãoQueVibra #BBMP pic.twitter.com/s0yaFamxPq — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 17, 2024

Esquadrão segura a pressão do Grêmio e mata o jogo

Com a necessidade do resultado, o Grêmio começou a etapa final pressionando. Gustavo Nunes faz boa jogada na intermediária e aciona Monsalve, que chuta rasteiro da grande área, mas manda para fora, logo aos 7.

Aos 10, quase o Bahia brocava. Everton Ribeiro lança para Arias, que cruza para finalização travada de Cauly. Camisa 8 pega a sobra, mas chuta travado pela marcação gaúcha.

Aos 11, Nathan aciona Monsalve no lado direito com espaço, mas o meia pega mal na bola em tentativa de cruzamento. Tiro de meta para o Bahia.



No minuto 20, Monsalve cobra falta na barreira, mas bola sobra para Nathar finalizar forte da grande área. Marcos Felipe salva o Bahia com uma defesaça.



Aos 30, o Esquadrão encaminha o triunfo. De Pena cobra escanteio na pequena área. Thaciano supera a marcação e desvia de cabeça no canto esquerdo de Caíque para marcar seu segundo gol no jogo.



Aos 36, quase o Bahia entrega. De Pena erra passe na saída de bola, e Arezo chuta de fora da área, à esquerda de Marcos Felipe. Em seguida, Soteldo limpa o lance, cruza da direita e Zé Guilherme cabeceia para boa defesa do paredão tricolor.

No fim, Soteldo cruza da direita, e Arezo chuta para defesa de Marcos Felipe, que garantiu o triunfo do Esquadrão.

🙌🏽 Terceiro triunfo seguido! Fora de casa, com gols de Thaciano, Esquadrão vence Grêmio por 2 a 0 e sobe para o 6º lugar no Brasileirão. Agora será na Fonte, domingo, contra o Botafogo. Vamo! #BBMP pic.twitter.com/WalyzVVLRM — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 17, 2024

Grêmio 0x2 Bahia - Campeonato Brasileiro Série A, 23ª rodada





Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS



Data: 17/08/2024 (sábado)

Horário: 16h



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Evandro De Melo Lima (SP)

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Goncalves (GO)

Arbitro de vídeo (VAR): Rafael Traci (SC)



Cartões amarelos: Gabriel Xavier (BAH); Soteldo, Diego Costa e Nathan (GRE)



Gols: Thaciano (2) (BAH)



Grêmio: Caíque; Fábio (Soteldo), Rodrigo Ely, Natã e Zé Guilherme; Du Queiroz, Pepê e Monsalve (Cristaldo); Nathan Fernandes (Nathan), Diego Costa (Arezo) e Aravena (Gustavo Nunes). Técnico: Renato Gaúcho.



Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe), Jean Lucas e Everton Ribeiro (De Pena) e Cauly (Luciano Rodríguez); Thaciano (Iago Borduchi) e Everaldo (Rafael Ratão). Técnico: Rogério Ceni.