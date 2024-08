Ceni elogia Thaciano e destaca "controle absoluto" em triunfo do Bahia

Rogério Ceni se mostra satisfeito com desempenho do Bahia diante do Grêmio - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após o importante triunfo fora de casa contra o Grêmio por 2 a 0, o técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em um resumo do jogo, Ceni acredita que sua equipe jogou com autoridade e poderia ter conquistado um placar mais tranquilo.

"Jogamos bem, tivemos bom controle de jogo e acho que o gramado ajuda. Quando você tem bom gramado a bola desliza fácil e isso facilita pra gente implantar o jeito que a gente joga. No primeiro tempo foi controle absoluto do jogo, mas faltou um pouco mais de intensidade e girar a bola mais rápido. É raro você ter um primeiro tempo tão soberano como foi esse. Tivemos oportunidade de todas as maneiras", disse Ceni inicialmente.

"No segundo tempo dificultou um pouco mais o jogo para a gente. O Everton treinou pouco, então eu já sabia que ia ter que tirar ele. O Everaldo cansou um pouco. Mas chegamos ao segundo gol com nosso estilo de jogo. Depois o Iago ajudou na dobra com o Juba pela esquerda. Acho que poderíamos ter feito mais no primeiro tempo. A troca de bola foi boa, mas em uma rotação abaixo do que eu gostaria. No segundo tempo tivemos a frieza para fazer o segundo gol. Saímos daqui felizes pelo resultado", complementou.

Com dois gols marcados, meia Thaciano decidiu o jogo no Sul. Mesmo sem ser um atacante de ofício, o camisa 16 se tornou o artilheiro do Bahia na temporada, com 14 gols marcados. Rogério Ceni elogiou a dedicação e a versatilidade do meio-campista.

"Eu gosto muito do Thaciano. Pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é. Agora está mais acostumado à função que está fazendo, mas já jogou em outras funções com a gente. Ele te oferece muita coisa em várias funções. Um coringa que te ajuda. E sem bola é muito interessante. A recomposição dele ajusta muita coisa errada do time", comentou.

O próximo compromisso do Esquadrão na Série A é o Botafogo, em jogo marcado para o próximo domingo, 25, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada. Ele já projeta o desafio diante da fiel torcida e espera que o grupo siga em evolução na competição.

"Nosso objetivo é resgatar grande parte do primeiro turno, onde nós estivemos entre os seis melhores times do campeonato. Ficamos quatro ou cinco jogos sem vencer no campeonato e isso pra qualquer equipe é sofrível pra qualquer equipe. O importante é que fizemos bons jogos, principalmente pelo espaçamento entre um jogo e outro. A gente teve uma recuperação física dos jogadores que atuam mais no time base. O Botafogo é muita força física, muita transição e se você não tiver ligado corre o risco de você sofrer contra eles. Será muito desgastante e a gente já tem uma semana cheia para saber o adversário da Copa do Brasil", concluiu.