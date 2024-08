Thaciano comenta bom momento individual e diz: "A exigência é máxima"

Thaciano é o artilheiro do Bahia na temporada com 14 gols marcados - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Com dois gols marcados de cabeça, o meia Thaciano foi o destaque do triunfo do Esquadrão de Aço por 2 a 0 diante do Grêmio, neste sábado 17, no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele se tornou o artilheiro isolado do Bahia na temporada com 14 gols.

O camisa 16 do Esquadrão teve passagem destacada no Tricolor gaúcho e era peça chave do técnico Renato Gaúcho. O camisa 16 admitiu que não tem problema em ser reconhecido como um jogador não considerado craque, porém efetivo. Ele celebrou os gols marcados, enalteceu a torcida do Bahia e se mostrou feliz em reencontrar os colegas do Grêmio.

"Acho que é bom sempre estar na média. A minha mãe falava que a gente passa de ano. Espero continuar desempenhando o meu papel com a camisa que eu visto hoje, que tenho maior orgulho, que é no Bahia também, a minha casa, onde tenho muitos amigos, gosto muito também da torcida, que tem um carinho enorme comigo, eu também tenho um amor enorme por eles. Muito feliz encontrar meus amigos aqui, saber que toda a dificuldade que teve recente com as enchentes, contudo eles estão bem, se recuperando, e a gente fica na torcida que volte o mais rápido possível ao momento bom", disse Thaciano.

O Bahia ficou uma sequência de sete jogos sem vencer. Agora, a equipe soma três triunfos seguidos, sendo dois deles no Brasileirão. Thaciano revelou que o grupo seguiu trabalhando na situação era incômoda e já projeta a partida contra o Botafogo, no domingo, 25, às 16h, na Arena Fonte Nova.

"Incomodava muito porque a gente tentava e não conseguia, mas a gente continuou trabalhando, e os triunfos vieram. Temos que continuar trabalhando porque a exigência é máxima. Claro que é aproveitar esse triunfo que foi de suma importância para a gente, mas já pensar no domingo e voltar ao trabalho para o Botafogo", declarou.

"O objetivo nosso é estar entre os primeiros, acho que a camisa é muito forte, o nosso torcedor cobra isso também. Tem que continuar trabalhando para a gente estar entre os primeiros do campeonato", concluiu.