"Nosso time está bem entrosado", diz Everaldo sobre fase do Bahia

Everaldo concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 21 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após dar a assistência para o primeiro gol do Bahia na vitória sobre o Grêmio, o atacante Everaldo concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 21, no CT Evaristo de Macedo. O jogador destacou que o time recuperou a confiança depois de um período de oscilações e ressaltou a qualidade do elenco.

“Nosso time está bem entrosado, nosso meio é muito forte, tem muita qualidade, então facilita para mim, para o Thaciano, para quem entra, porque a gente fica muito com a bola e aí faz com que as oportunidades apareçam, para fazer gol”, afirmou Everaldo.

Sobre seu papel na equipe de Rogério Ceni, o atacante enfatizou sua disposição em contribuir, independentemente do esquema tático adotado pelo treinador. “Quero estar entre os 11 jogando todo jogo, óbvio que quem decide é o Rogério. Eu gosto de ajudar, primeiro vem o coletivo, o individual vem depois. Óbvio que faço uma função diferente, mas já joguei parecido e para mim não é novidade. Gosto de estar dentro do campo, independente do posicionamento”, comentou.



Everaldo também falou sobre a parceria com Thaciano no ataque, elogiando a versatilidade do companheiro. “Thaciano é um cara polivalente, de uma função de volante e agora está como atacante, ajuda muito. A gente se entende dentro e fora de campo, isso é importante. Eu fico muito feliz por ele também, é um cara merecedor, que se esforça bastante, muito dedicado”, finalizou o camisa nove.