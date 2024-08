Correios: concurso vai ter quase 3500 vagas de nível médio e superior

Maior número de vagas de nível médio é prevista para o Sudeste - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O concurso para os Correios, embora não esteja publicado o edital, já possui alguns pontos definidos. A fim de escolher a banca organizadora do certame, a empresa elaborou um documento onde define a distribuição de 3.468 vagas em todo o Brasil.

Há uma expectativa de selecionar 3.099 agentes, que precisam ter nível médio de escolaridade e salário de R$ 2.429,26. Para o cargo de analista, vaõ ser selecionadas 369 pessoas, de nível superior, com vencimentos de R$ 6.872,48. As informações são do curso preparatório Direção Concursos.

Leia mais:

>> Trabalhadores dos Correios já tem data para começar greve; confira

>>Operação apreende cinco quilos de drogas em encomendas dos Correios

Confira a distribuição para todo o país



O maior número de vagas de nível médio é prevista para o Sudeste: 1.048. O Centro-Oeste ganha, no entanto, em vagas de nível superior, com 177 previstas.



Nível médio

Centro-Oeste: 446

Nordeste: 669

Norte: 240

Sudeste: 1.048

Sul: 696

Nível superior

Centro-Oeste: 177

Nordeste: 62

Norte: 41

Sudeste: 61

Sul: 28

O cargo de agente dos Correios abrange carteiros, suporte, operadores de triagem e transbordo, e atendentes comerciais. O cargo de analista contempla administradores, administrador postais, advogados, analistas de sistemas, arquitetos, bibliotecários, contadores, economistas, engenheiros, estatísticos, museólogos, pedagogos, psicólogos e outros.



Como serão as provas



As provas serão objetivas, com 120 questões de Conhecimentos Básicos (40), Conhecimentos Complementares (30) e Conhecimentos Específicos para cada cargo e especialidade (50).



O modelo de "Certo" ou "Errado" é tradicionalmente adotado pela banca Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que provavelmente deve ser a banca escolhida.



Para os cargos de nível superior, haverá ainda prova discursiva, abordando temas da atualidade.