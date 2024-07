Operação apreende cinco quilos de drogas em encomendas dos Correios

Cães da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) auxiliaram da identificação dos entorpecentes - Foto: Divulgação Polícia Civil

Policiais do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) apreenderam cinco quilos de drogas, na manhã desta quarta-feira, 26, no Centro de Tratamento de Encomendas dos Correios, em Simões Filho. As diligências fazem parte da Operação Nárke 2.

As porções de maconha do tipo gourmet, anfetaminas, anabolizantes e haxixe estavam distribuídos em 39 volumes. Cães da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) auxiliaram da identificação dos entorpecentes.

O material apreendido foi encaminhado para a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e posteriormente será incinerado. As investigações seguem para identificar todos os envolvidos na ação criminosa.