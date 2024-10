Homem tenta matar próprio filho de 4 anos a facadas, em Salvador

Tentativa de homicídio aconteceu na noite de terça-feira, 24 - Foto: Paulo Almeida / SMS

Um homem, que não teve a identidade revelada, tentou esfaquear o próprio filho, de 4 anos, na noite desta terça-feira, 24. O crime aconteceu na Rua Barão de Cotegipe, no bairro da Calçada, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, depois de ferir a vítima com golpes de faca, o suspeito atentou contra a própria vida, sendo socorrido e encaminhado para o Hospital Geral do Estado. A vítima foi socorrida e levada para a UPA do Hospital Santo Antônio.

Após sair do Hospital, o homem foi levado para a Delegacia Especializada de Repressão a Crime Contra Criança e Adolescente (Derrca). A motivação do crime está sendo investigada.