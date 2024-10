Liderança do BDM em Pernambués morre em confronto

Todos os materiais apreendidos foram apresentados à sede do DHPP - Foto: Divulgação

Um homem apontado como liderança do tráfico de drogas no bairro de Pernambués, em Salvador , morreu após troca de tiro com equipes da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar. O caso aconteceu na tarde de terça-feira, 24, na localidade conhecida como Baixa do Manu.

Os pms realizavam ações de policiamento preventivo na região quando visualizaram homens portando armas, que ao perceberem a presença dos policiais, realizaram disparos de arma de fogo, sendo necessário o revide.



Homem, identificado como Jailson da Silva, vulgo 'Cascata', foi baleado na ação. Ele chegou a ser socorrido para o hospital Roberto Santos, mas não resistiu.

Conforme a PM, com ele foi encontrada uma pistola calibre 45, 20 porções de maconha e 14 de cocaína.