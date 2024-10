Ciúme pode ter gerado facadas de pai contra filho na Cidade Baixa

Agressão aconteceu na Rua Barão de Cotegipe nesta terça-feira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Identificado pelo prenome de Adilson, o pai que tentou matar o próprio filho, de 4 anos, teria ficado enfurecido com o término do relacionamento. A agressão aconteceu, na noite desta terça-feira (24), na Rua Barão de Cotegipe, no bairro da Calçada, em Salvador.

Ao ouvir a amada revelar que não desejaria mais ficar com ele, o rapaz usou uma faca para desferir golpes, de acordo com informações apuradas pelo Portal MASSA!. Segundo a Polícia Civil, após acertar a criança, o suspeito atentou contra a própria vida.



Por causa do fato, o garoto foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio. Já o criminoso foi deslocado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde está na unidade especializada, e custodiado.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCA). Não há detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos.