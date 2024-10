Mãe atualiza estado de saúde da criança esfaqueada pelo pai em Salvador

Jenifer também revelou que já havia sido ameaçada pelo ex-companheiro - Foto: Leonardo Rattes | ASCOM SESAB

Jenifer do Carmo Santos, mãe da criança esfaqueada pelo pai, na madrugada desta quarta-feira, 25, falou ao Portal A TARDE, sobre o estado de saúde do filho de 4 anos. O crime aconteceu no bairro da Calçada, em Salvador e teria sido motivado por ciúmes.

“O estado do meu filho, graças a Deus, não é grave. Ele está bem, está comendo, está falando e dormindo direitinho”. A criança havia passado por uma cirurgia no Hospital Geral do Estado (HGE).

Sobre a relação de Adilson Gomes Pereira dos Santos, com seu filho, a mãe relatou que ninguém imaginou que ele fosse capaz de realizar o crime.“Era uma coisa que ninguém esperava, e ele falou pra mim que ia ficar com o filho dele, que ele amava o filho dele”.

O suspeito ainda filmou a ação com a câmera frontal do celular | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em relação a motivação do crime, Jenifer contou que Adilson não aceitava o fim do relacionamento. “A gente tinha dois meses separado, só que ele não aceitava o término”.



Jenifer também revelou que já havia sido ameaçada pelo ex-companheiro. “Eu saí corrida, na verdade, porque ele descobriu que eu estava ficando com outra pessoa. Ele foi no meu colégio, onde estudo de noite, com três facas pra tentar me matar”.

Relembre o caso

A criança de 4 anos foi esfaqueada na região da barriga pelo próprio pai, em Salvador. A agressão aconteceu, na madrugada, na Rua Barão de Cotegipe, no bairro da Calçada.



O suspeito ainda filmou a ação com a câmera frontal do celular antes de se ferir. Adilson Gomes e o filho foram socorridos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio.

O pai foi preso após receber atendimento médico e encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca) onde passou por exames de corpo de delito.