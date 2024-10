Homem que esfaqueou o próprio filho em Salvador filmou o crime

Agressão aconteceu na Rua Barão de Cotegipe nesta terça-feira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma criança de quatro anos foi esfaqueada na região da barriga pelo pai, na madrugada desta quarta-feira, 26, no bairro da Calçada, em Salvador. A criança passou por uma cirurgia no Hospital Geral do Estado (HGE).

Uma testemunha relatou ao Portal G1, que o homem identificado como Adilson Gomes Pereira dos Santos diz ter sido abandonado pela companheira há cerca de dois meses e, por isso, decidiu matar o próprio filho enquanto ele dormia. Em arrependimento ele tentou tirar a própria vida.

O suspeito ainda filmou a ação com a câmera frontal do celular. Adilson Gomes e o filho foram socorridos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio.

Criança em estado grave pós facada foi transferida para o HGE para passar por cirurgia | Foto: Leonardo Rattes / ASCOM SESAB

O pai foi preso após receber atendimento médico e encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca) onde passou por exames de corpo de delito.

Ele segue à disposição da Justiça e se encontra na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), na Baixa do Fiscal, para onde foi levado nesta quinta-feira, 26.