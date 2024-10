Médico que matou colega e jogou corpo em rio vai a júri popular

Médico Andrade Lopes Santana desapareceu em maio de 2021 - Foto: Reprodução/TV Subaé

O médico Geraldo Freitas de Carvalho Júnior, de 35 anos, acusado de assassinar o psiquiatra Andrade Santana Lopes, cujo corpo foi descoberto em maio de 2021, no Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos, será julgado em um júri popular nesta quinta-feira, 26, em Feira de Santana.



De acordo com informações da TV Subaé, o julgamento deveria ter ocorrido em dezembro do ano passado, mas foi adiado a pedido da defesa, que alegou que o processo deveria ser realizado em outra comarca. Inicialmente detido no Conjunto Penal de Feira de Santana, Geraldo foi posteriormente transferido para a carceragem de Jequié, no Médio Sudoeste baiano.

Ao ser preso, o médico admitiu ter cometido o homicídio, alegando que o disparo foi acidental. Durante as investigações, a polícia revelou que a arma utilizada no crime havia sido paga pela vítima, que havia negociado a compra com o acusado. A vítima já tinha pago R$ 8 mil, e faltava apenas a última parcela no valor de R$ 4 mil.

Ao negar a transferência da arma para o colega, Geraldo Freitas atirou em Andrade Lopes, que veio a óbito.

Relembre o caso

Andrade foi assassinado com um tiro na nuca. Além disso, Geraldo amarrou uma âncora no corpo do colega, para evitar que o corpo dele emergisse das águas do rio.

O corpo de Andrade Lopes Santana foi encontrado naquele 28 de maio, em um trecho do Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos, no município de São Gonçalo dos Campos.

Ele estava desaparecido desde o dia 24 daquele mês, quando saiu de Araci, onde morava, em direção à Feira de Santana. Na ocasião, Geraldo chegou a receber a família de Andrade e auxiliar nas buscas.