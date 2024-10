Testes com ônibus para mais de 150 passageiros iniciam em Salvador

- Foto: Divulgação / Semob

Foi iniciado nesta quinta-feira, 26, os testes com um ônibus articulado elétrico de 23 metros. Com capacidade para mais de 150 passageiros, o novo veículo estará em operação na cidade para avaliar sua trafegabilidade e eficiência no transporte de usuários.

As primeiras viagens do ônibus na linha B1 do BRT Salvador, que liga a Rodoviária à Pituba, foram conduzidas por uma motorista mulher, selecionada pelo projeto Mulheres no Volante. Essa iniciativa é uma parceria entre a Semob, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e a Associação das Empresas de Transporte de Salvador (Integra).

De acordo com a Prefeitura, Salvador está em fase preparatória para obter um financiamento de US$ 94 milhões junto ao Banco Mundial, o que permitirá a compra de cerca de 100 ônibus elétricos para reforçar a frota do transporte coletivo. Para assegurar o modelo mais adequado ao sistema de transporte da cidade, a Semob continua realizando testes com diferentes modelos.

Nesta primeira fase de testes, o ônibus opera de forma expressa diretamente para a Estação Pituba. Além de avaliar a viabilidade técnica, o período de testes também considera a opinião dos passageiros. Folders com uma pesquisa de satisfação em QR Code estão disponíveis nas estações do BRT para que os usuários compartilhem suas impressões.