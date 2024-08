BRT Salvador passa a ter mulheres no quadro de motoristas do sistema

As funcionárias Ilmara Sales e Carla Patrícia Maltez iniciaram o projeto na segunda-feira, 12 - Foto: Diculgação

A partir desta semana, mulheres vão compor o quadro de motoristas do BRT Salvador. As funcionárias Ilmara Sales e Carla Patrícia Maltez iniciaram o projeto na segunda-feira, 12. A iniciativa é fruto de um esforço conjunto entre as secretarias municipais de Mobilidade (Semob) e de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e de empresas de transporte, dentro do programa Mulheres no Volante.

Com 53 anos e uma trajetória que inclui trabalho como cobradora desde 2014, Ilmara Sales expressou a importância de ser uma das primeiras motoristas do BRT e como isso pode servir de inspiração para outras mulheres. "Só o fato de a gente estar aqui como pioneira já impulsiona outras mulheres. É uma bela forma de empoderamento feminino," afirmou.

Também ex-cobradora, Carla Maltez, de 41 anos, passou por diversas funções até chegar ao BRT. "São muitos, muitos desafios. Cada passo que nós damos é um degrau a mais subindo. Cada processo é algo novo que é apresentado e temos que nos habituar com as mudanças", relatou, ao ressaltar a importância da capacitação recebida, que inclui adaptação a veículos elétricos e sistemas informatizados.

Para o secretário da Semob, Fabrizzio Muller, esse é um importante passo para promover a igualdade de gêneros no transporte público. “Essa é uma profissão majoritariamente dominada pelos homens, e essa capacitação é muito importante para que estas mulheres sejam pioneiras neste espaço e inspirem outras a seguir os mesmos passos”, declarou.

A titular da SPMJ, Fernanda Lordêlo, explicou que, através do Mulheres no Volante, operacionalizado pelo Sest Senat, a Semob tem buscado as alunas egressas do curso especializado de condutor de veículos coletivos de passageiros, para que elas sejam futuras motoristas do BRT.

“Não há de se falar em equidade de gênero se a gente não trabalhar com a empregabilidade das mulheres, que são a maioria na nossa cidade. É um ponto crucial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária dar a essas mulheres oportunidades equânimes de acesso ao mercado. Ao ajudá-las a conquistar autonomia, a gente fortalece a independência dessa mulher e com certeza, o seu poder de decisão e melhoria na qualidade de vida”, refletiu a gestora.

O instrutor de motoristas Florisvaldo Silva destacou que é muito importante ver as mulheres alcançando essa nova função. “A capacitação e o processo seletivo são iguais para todos, sem distinção entre gêneros. O treinamento oferecido é o mesmo para homens e mulheres, garantindo igualdade de condições para todos”, salientou.