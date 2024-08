Veículo da Semob é atingido durante troca de tiros na Vasco da Gama

- Foto: Reprodução

Um veículo da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) foi atingida por disparo de arma de fogo durante troca de tiros que teria acontecido na tarde desta terça-feira, 6, na região da Vasco da Gama, em Salvador.

Ao Portal A TARDE, o secretário da pasta, Fabrizzio Muller, confirmou a ocorrência e disse que não houve feridos. A viatura foi atingida na porta traseira, por volta das 14h, ao passar na via exclusiva do BRT, onde foram ouvidos vários disparos. No momento do ocorrido, dois agentes estavam na viatura, mas saíram ilesos.

O policiamento da região é de responsabilidade da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar, no entanto, a guarnição disse que não foi acionada.



Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ouvir disparos e ver a circulação de homens armados invadindo a área. Informações preliminares apontam que houve uma guerra entre facções rivais.

