Após sequestro, ônibus são suspensos também na Estrada das Barreiras

Coletivos que atendem na Engomadeira foram desviados para o Conjunto ACM - Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE

Os ônibus foram suspensos na manhã desta terça-feira, 6, no bairro da Estrada das Barreiras, em Salvador. A medida acontece após operação policial no dia anterior, que culminou com um criminoso morto após sequestro de uma mulher e uma criança pequena, que durou cerca de duas horas, no bairro da Engomadeira.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), o serviço de transporte coletivo segue suspenso na Engomadeira. Os coletivos que atendem o respectivo bairro foram desviados para o Conjunto ACM.

Já os ônibus que circulam na Estrada das Barreiras utilizam como rota alternativa a localidade de Cabula VI. Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram as regiões afetadas pela interrupção do serviço.

Leia mais

'Carrasco' que fez bebê e mãe reféns em Salvador estava em 'saidinha'



O responsável pelo ato criminoso foi identificado como Gilvan Dias Damasceno Santos, vulgo "Carrasco". Ele teria invadido um imóvel na localidade e fez as vítimas como reféns. Durante o processo de negociação, o suspeito foi baleado pelos policiais e morreu após ser levado ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

A mulher que foi vítima da situação foi identificada como Raissa Santos da Silva, de 19 anos, e estava com o filho pequeno, de apenas um ano. Ela foi baleada durante a ocorrência e está internada em estado grave e também foi levada ao Roberto Santos.