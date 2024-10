Pessoas que estavam em academia ao ar livre são atropeladas na Bahia

Veículo perdeu controle em frente ao Posto São Jorge em Santo Antônio de Jesus - Foto: Reprodução

Um carro invadiu uma praça com equipamentos de academia ao ar livre e atropelou duas pessoas, na Avenida Luís Viana, na manhã desta quinta-feira, 26, em Santo Antônio de Jesus.

Segundo informações do Blog do Valente, o motorista da caminhonete perdeu o controle do veículo após desmaiar em frente ao Posto São Jorge, em cidade do Recôncavo baiano. Dois veículos também foram atingidos no acidente.

Uma das vítimas foi socorrida por equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, em estado grave. Um idoso também foi encaminhado para a mesma unidade. O estado de saúde de ambos não foi divulgado, até o momento. A Polícia Civil investiga o caso.

