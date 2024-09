BRT Salvador atinge marca de 1,5 milhão de passageiros em um único mês

Nos últimos 12 meses, 14.443.628 de passageiros utilizaram o BRT Salvador - Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMS

O BRT Salvador atingiu no último mês de agosto a marca de 1,5 milhão de passageiros transportados, o que representa um crescimento de 107% em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, 1.518.177 milhão de pessoas utilizaram o sistema, alcançando a maior número de passageiros transportados desde o início da operação, em setembro de 2022.



O secretário da Semob, Fabrizzio Muller, destaca que esses resultados representam um avanço positivo. "Implementamos aqui um sistema que vem sendo estudado por outras cidades do Brasil e do mundo. Esses números são crescentes e refletem a consolidação de um modal que leva os passageiros de forma prioritária, desde o embarque, até seus destinos.", afirma.



Até dezembro deste ano, mais duas linhas irão iniciar a operação: a B5, entre a Rodoviária e a Lapa, e a B6, ligando a Lapa ao aeroporto pela orla, por meio do BRS que está sendo implementado. Mais 51 ônibus, sendo dois articulados, chegarão à capital baiana neste mesmo período para reforçar o sistema.



"A Prefeitura não vem medindo esforços para aperfeiçoar cada vez a qualidade do sistema. Outros veículos serão adquiridos, incluindo elétricos, através de financiamentos nacionais e internacionais e devem chegar a Salvador em 2025", concluiu Muller.

Nos últimos 12 meses, 14.443.628 de passageiros utilizaram o BRT Salvador. O modal possui ao todo 13 km de vias exclusivas e 14 estações, além do trecho compartilhado na região do Caminho das Árvores e Pituba, beneficiando 18 bairros.