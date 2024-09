Jerônimo entrega duplicação em trecho que vai até a Via Barradão

Gestor do estado ressaltou que continuará realizando tipo de obras como esta - Foto: Mateus Pereira/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), entrega, na manhã desta terça-feira, 10, a duplicação da Rua Artêmio Castro Valente, em trecho que vai até a Via Barradão, em Salvador.

A nova estrutura integra o trecho da Praça Júlio Rêgo até a Via Mário Sérgio (Via Barradão), no bairro de Canabrava.

A via conta com duas faixas por sentido, canteiro central, iluminação, drenagem, sinalização, paisagismo e urbanização. As obras foram realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Na ocasião, o gestor do estado ressaltou que continuará realizando tipo de obras como esta. "Estamos preparando um novo pacote de mais avenidas, entregamos encostas, fizemos anúncio de mais quatro encontas. Espero que a gente tenha a resposta do governo federal para fazer as licitações e anúncios do PAC, saúde, educação e mobilidade", disse, durante coletiva de imprensa.