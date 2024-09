Salvador se habilita para expandir frota de elétricos

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Salvador recebe, desde ontem e até amanhã, um evento nacional de capacitação em eletromobilidade destinado a estados selecionados pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O objetivo é preparar os estados que receberão recursos do Governo Federal para expandir a frota de veículos elétricos no país. O encontro ocorre no Centro de Formação de Professores Emília Ferreiro, no bairro Costa Azul.

Salvador já se destaca no cenário da eletromobilidade como a terceira cidade do país com a maior frota de veículos elétricos no transporte público, contando com oito ônibus em operação no BRT. A capital baiana também abriga o maior eletroterminal público do Brasil, com capacidade para carregar até 20 ônibus simultaneamente.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana de Salvador, Fabrizzio Muller, o evento realizado pelo Ministério das Cidades, em parceria com a WRI Brasil, uma instituição sem fins lucrativos, é essencial para capacitar gestores de 21 cidades selecionadas com recursos do PAC para a renovação e implantação de frotas elétricas. Muller destaca que o objetivo é oferecer assistência técnica para que as cidades se preparem adequadamente para a transição energética na mobilidade. “Salvador foi escolhida como sede por ser uma referência em eletromobilidade, tendo avançado significativamente nessa área,” afirmou o secretário.

Ainda segundo o secretário, uma das principais práticas vem sendo apresentada na capacitação é na infraestrutura necessária para a operação de frotas de ônibus elétricos. Muller mencionou que muitas cidades enfrentam dificuldades porque adquirem veículos elétricos sem a infraestrutura adequada para o carregamento. E informou que a capital baian já se prepara ter o segundo eletroterminal “Estamos finalizando o projeto do segundo eletroterminal, que será localizado nos Barris”, contou o secretário.

Além de um novo eletroterminal, Salvador pode receber cerca novos ônibus elétricos para compor a frota, diz Muller. “Estamos trabalhando em um projeto de financiamento e já tivemos aprovado na Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) um empréstimo do Banco Mundial”, explicou Muller. Ele destacou que Salvador recebeu a aprovação de um empréstimo de 100 milhões de dólares para investimentos em eletromobilidade, com a previsão de aquisição de até 100 novos veículos elétricos. “Dentro desse financiamento, prevê-se a compra de novos ônibus elétricos, além da infraestrutura necessária para o carregamento”, completou.

A capacitação conta com a presença do secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, do diretor de regulação da mobilidade e trânsito urbano do Ministério das Cidades, Marcos Daniel Souza, do diretor de mobilidade urbana global da WRI, Felipe Ramirez, e da diretora de eletromobilidade global da WRI, Cristina Albuquerque, além de representantes da Caixa, BNDES, operadores e fabricantes de ônibus elétricos.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre