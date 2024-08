Médico acusado de matar colega acreano tem Júri popular marcado

- Foto: Reprodução | TV Subaé

O Júri popular do médico Geraldo Freitas Junior, acusado de assassinar o colega acreano Andrade Lopes Santana em maio de 2021 já tem data marcada e vai ocorrer no dia 26 de setembro. A sessão será realizada no Fórum Filinto Barros, em Feira de Santana, que fica a 100 km de Salvador.

De acordo com informações da Rede Bahia, o julgamento, inicialmente agendado para dezembro de 2023 foi adiado devido a um pedido da defesa de Geraldo Freitas Júnior para a mudança da comarca de origem. A defesa argumentou que o fato de o corpo de Andrade Lopes ter sido encontrado em São Gonçalo dos Campos poderia impactar a decisão final do caso.

Geraldo Freitas foi preso quatro dias após o desaparecimento de Andrade Lopes, em 28 de maio de 2021. No mesmo dia, o corpo do médico acreano foi encontrado no Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos, a 20 km de Feira de Santana.

Preso desde o dia 9 de agosto do ano passado, Geraldo Freitas foi transferido do Conjunto Penal de Feira de Santana, a pedido da defesa. Os advogados do acusado alegaram que os familiares da esposa dele moram no sudoeste da Bahia, região para onde foi transferido.

Apesar da transferência, Geraldo Freitas permanece à disposição da vara do júri de Feira de Santana e retornará à cidade para o julgamento.

Durante depoimento a Polícia Civil, o médico confessou o crime. Depois de matar Andrade, Geraldo buscou a delegacia para registrar o desaparecimento da vítima.

O médico Andrade Lopes sumiu no dia 24 de maio de 2021, quando saiu de Araci, onde residia e trabalhava, com destino a Feira de Santana. No mesmo dia, Geraldo registrou o desaparecimento na delegacia.

Após o corpo de Andrade ser encontrado, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) constatou que ele foi assassinado com um tiro na nuca. Além disso, Geraldo amarrou uma âncora ao corpo de Andrade para afundar com mais facilidade.