Madrugada de medo: População sofre com noite de tiroteio em Itapuã

- Foto: Divulgação / Prefs

Na madrugada desta quinta-feira, 26, a localidade do Km-17, no bairro de Itapuã, foi palco de intensas trocas de tiros, refletindo a escalada de violência que a região enfrenta em decorrência de disputas entre facções criminosas. O posto de saúde da localidade continua fechado e os profissionais remanejados para outras unidades devido ao aumento da violência.

De acordo com informações da Polícia Militar, na mesma madrugada, uma ação da Rondesp Atlântico resultou na recuperação de um veículo com restrição de roubo. Durante patrulhamento na Rua José Araújo, os policiais avistaram um carro que, ao perceber a presença das autoridades, tentou fugir.

Após uma perseguição, o veículo parou e seus ocupantes abandonaram o carro, disparando contra os policiais, que revidaram. Apesar dos esforços, os criminosos conseguiram escapar para uma área de mata. O veículo recuperado havia sido roubado em março deste ano, em Valéria, e foi encaminhado à Delegacia para registro da ocorrência.

No começo da tarde desta quinta, uma operação no Bairro da Paz foi colocada em prática, nas proximidades do Km-17. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a chegada de viaturas e um helicóptero do Graer sobrevoando a área.

Segundo a PM, a ação faria parte da Operação Força Total, que vem sendo deflagrada nesta quinta-feira, 26, em todo o estado.