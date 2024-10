Corpo encontrado concretado em muro pode ser de advogada desaparecida

O corpo estava enterrado sob uma camada de concreto e barro - Foto: Reprodução / Redes sociais

Um corpo foi encontrado na noite de quarta-feira, 25, na garagem da residência de Lourival Correa Netto Fatica, em Teresópolis, e tudo indica que se trata da advogada Anic Almeida Peixoto Herdy. Lourival era funcionário da família e, segundo a polícia, amante de Anic.



De acordo com a polícia, ela foi sepultada em pé e tinha um dos pulsos algemados. O corpo estava enterrado sob uma camada de concreto e barro, em uma sapata construída para sustentar um muro da casa, localizada no Bairro Panorama.



“Lourival fez uma sapata porque o muro estava caindo, então, ele aprovou a obra para colocar o corpo. Jogou ela lá dentro e completou depois. Tem um pedaço até a cintura de areia de barro e da cintura para cima está com concreto, por isso a retirada teve que ser bem devagar e sem máquina pesada, porque a gente tem que preservar o corpo também” explica o delegado Nei Loureiro, da 105ª DP (Petrópolis).

As buscas pelo corpo ocorreram após Lourival confessar à polícia, em depoimento, onde havia enterrado uma mulher morta em 29 de fevereiro. Agentes da delegacia de Petrópolis e do Ministério Público do Rio de Janeiro levaram cerca de sete horas para localizar o cadáver na garagem de Lourival, que admitiu ter matado a mulher, com quem mantinha um suposto caso extraconjugal.



Lourival afirmou que Anic permitiu a colocação de algemas momentos antes do crime, ocorrido em um motel em Itaipava. Ele alegou que a vítima foi morta com um soco na traqueia e, após o homicídio, envolveu o corpo em um lençol e o transportou até sua garagem em Teresópolis.

Na cena, a polícia encontrou um celular, que pode ter sido usado por Lourival para contatar Benjamin Cordeiro Herdy, marido de Anic, que pagou um resgate de R$ 4,6 milhões após seu desaparecimento. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal de Teresópolis, onde uma perícia confirmará oficialmente a identidade da vítima como Anic.