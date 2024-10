Ex-marido de mulher desaparecida no baixo sul da Bahia é preso

O suspeito está com marcas de arranhões pelo corpo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-marido de Helmarta Sousa Santos Luz, desaparecida desde terça-feira, 24, teve um mandado de prisão temporária cumprido na noite de quarta-feira, 25, em Valença, no baixo sul da Bahia. Ela ainda não havia sido encontrada. Carlos Mendes dos Santos Júnior, que nega envolvimento no desaparecimento, está detido na delegacia de Valença.

Segundo o coordenador da Polícia Civil de Valença, o delegado José Raimundo Neri, o homem afirmou ter perdido o celular e está com marcas de arranhões pelo corpo. Ele também mentiu sobre ter passado por alguns lugares, pois a Polícia Civil teve acesso a imagens de câmeras de segurança da região.



Leia mais

>> Acusado confessa que matou e concretou advogada a mando do marido

>> Dona de abrigo clandestino para idosas em Salvador é presa

Na semana anterior ao desaparecimento, uma discussão entre Helmarta e Carlos ocorreu na frente da filha de 15 anos. Segundo a irmã da mulher, Carlos era muito ciumento, o que levou ao término do relacionamento, ocorrido há oito meses. Helmarta estava em um novo relacionamento no momento do desaparecimento. As informações foram divulgadas pela TV Bahia.

"Ele é ciumento e controlador. Quando ela decidiu se separar, ele não aceitou e sempre ameaçava ela. A gente soube porque a filha contou. Tem mais ou menos um mês que ela assumiu um namoro", disse Márcia Sousa.