Acusado confessa que matou e concretou advogada a mando do marido

A defesa de Lourival Correa Netto Fadiga, acusado de estar envolvido no desaparecimento da advogada Anic Peixoto Herdy em 29 de fevereiro deste ano, em Petrópolis, sustenta que ele agiu a pedido do marido da vítima, Benjamin Cordeiro Herdy. Segundo essa narrativa, Lourival teria enterrado e concretado o corpo de Anic.

Anic Almeida Peixoto Herdy, de 55 anos, é uma advogada e estudante de psicologia que está desaparecida desde 29 de fevereiro deste ano. Na última vez que foi vista, ela usava um vestido bege e amarelo, acompanhado de um colete jeans. Lourival Correa, apontado como amante da vítima, é o principal suspeito do caso.

Lourival, conhecido como Gordo ou Fadiga, é apontado como amante da vítima, e o principal suspeito do caso. Ele alegou ter cometido o crime em um hotel na data do desaparecimento e, em seguida, levado o corpo para um local na Região Serrana. Até agora, a polícia não conseguiu localizar o corpo de Anic.

Durante uma coletiva de imprensa realizada na terça-feira, 24, a advogada Flávia Fróes, que defende Lourival, declarou que “o verdadeiro mandante do assassinato é Benjamin Herdy, marido de Anic”. Ela acrescentou: “O plano foi elaborado pelos dois, mas não teve sucesso porque a filha de Benjamin gravou uma conversa entre ela, Benjamin e Lourival, na qual ela expressa estranhamento em relação ao crime”.

Segundo a defesa de Lourival, “durante todo o período do suposto sequestro, Benjamin e Lourival estiveram juntos. As torres de celular de ambos irão comprovar que estavam no mesmo local e agiram em conjunto”, revelou Flávia.

Ela ainda mencionou que Lourival “usou o telefone de Rebecca [filha de Benjamin] para se comunicar e enviou uma mensagem de Guapimirim para Benjamin após o crime”.

De acordo com o G1, apesar da confissão, a delegada responsável pelo caso, Cristiana Onorato Miguel, informou que não foram encontradas provas contra Benjamin. Os policiais analisaram minuciosamente o celular dele, mas não encontraram nenhuma evidência que o ligasse a Lourival.

O advogado de Benjamin, João Vitor Ramos, afirmou que a acusação é “um ato de desespero e crueldade” e que ele planeja processar Lourival e os procuradores envolvidos.

Lourival Correa afirmou que o crime foi planejado desde janeiro, em colaboração com o marido da vítima, um mês antes do desaparecimento da advogada, e que o suposto sequestro foi apenas uma invenção.

Relembre o caso:

A advogada Anic Herdy, de 55 anos, foi vista pela última vez, há três meses, entrando de carro e saindo a pé de um shopping, na cidade de Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro. As informações são do portal Band.

O marido da advogada, Benjamin Herdy, pagou R$ 4,6 milhões pelo resgate, mas sua esposa não foi encontrada. De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido planejado por Lourival Fadiga, amigo e funcionário de Benjamin. Ele foi o responsável por enviar as mensagens negociando o resgate, enquanto orientava a família a não procurar as autoridades.

De acordo com o depoimento de uma testemunha, Anic e Lourival seriam amantes. A hipótese de que advogada teria forjado o próprio sequestro foi descartada pelas autoridades. Segundo a polícia, a principal hipótese é que ela foi assassinada.