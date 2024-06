Família paga bolada por resgaste e advogada segue sumida há três meses | A TARDE

Um desaparecimento no Rio de Janeiro tem chamado a atenção das autoridades. A advogada Anic Herdy, de 55 anos, foi vista pela última vez, há três meses, entrando de carro e saindo a pé de um shopping, na cidade de Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro. As informações são do portal Band.

O marido da advogada, Benjamin Herdy, pagou R$ 4,6 milhões pelo resgate, mas sua esposa não foi encontrada. De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido planejado por Lourival Fadiga, amigo e funcionário de Benjamin. Ele foi o responsável por enviar as mensagens negociando o resgate, enquanto orientava a família a não procurar as autoridades.

De acordo com o depoimento de uma testemunha, Anic e Lourival seriam amantes. A hipótese de que advogada teria forjado o próprio sequestro foi descartada pelas autoridades. Segundo a polícia, a principal hipótese é que ela foi assassinada.

O material genético de familiares foi coletado pela polícia civil, para exames de DNA caso algum corpo fosse localizado. Lourival, a filha, o filho e uma amante dele estão presos preventivamente pelos crimes de extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro.

Publicações relacionadas