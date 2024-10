Homem é preso fazendo compras com dinheiro falso em Camaçari

- Foto: Divulgação / PM

Na manhã desta quinta-feira, 26, policiais militares da CIPE/POLO prenderam um homem em Camaçari por estar em posse de dinheiro falso. A ação ocorreu após uma denúncia informando que dois indivíduos estariam realizando compras no centro comercial da cidade com cédulas fraudulentas.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes, com as características dos suspeitos, realizaram rondas na área e conseguiram localizar um deles. Durante a busca pessoal, foram encontradas várias notas falsas, além de documentos, um celular e dinheiro. O segundo suspeito conseguiu fugir do local.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a 18ª Delegacia Territorial, onde as medidas cabíveis foram adotadas.