Ex-marido confessa ter matado mulher desaparecida enforcada

O ex-marido da mulher desaparecida desde terça-feira (24), após sair de casa em Valença, no baixo sul da Bahia, para trabalhar, confessou o assassinato de Helmarta Sousa Santos Luz, de 38 anos.

De acordo com o delegado José Raimundo Neri, coordenador da Polícia Civil de Valença, Carlos Mendes dos Júnior admitiu ter matado a ex-companheira com uma corda por volta das 15h da terça-feira. Ele confessou que, após o crime, colocou o corpo no porta-malas do carro e o jogou da Ponte do Funil, em Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para realizar buscas por Helmarta. Carlos Mendes teve seu mandado de prisão temporária cumprido na noite de quarta-feira (25) e está detido na delegacia de Valença, à disposição da Justiça.

Helmarta Luz foi vista pela última vez no condomínio onde morava, no bairro Tamarineiro. Durante depoimento, o suspeito se contradisse várias vezes.

O delegado também informou que o homem alegou ter perdido o celular e apresentava marcas de arranhões pelo corpo. Ele foi desmentido sobre ter passado por alguns locais, já que as imagens de câmeras de segurança da região foram analisadas pela polícia.