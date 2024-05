Baianos estão desaparecidos após fortes chuvas no Rio Grande do Sul | A TARDE

O casal de baianos, Juliene Ferreiras Lopes, 19 anos, e Lucas Ferreira Borges, 22 anos, está desaparecido no município de Estrela, Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul desde o último dia 30.

A região é uma das afetadas pelos temporais que atingem o estado e já deixaram 39 mortos, 68 desaparecidos e 74 feridos.

Juliene e Lucas mudaram para o Rio Grande do Sul, há cerca de seis meses, para trabalhar. A família estava mantendo contato com os dois desde que os temporais começaram.

Juliene Ferreiras Lopes, 19 anos, e Lucas Ferreira Borges, 22 | Foto: Arquivo pessoal

Na terça-feira, 30, eles perderam contato com o casal. A última informação que tiveram foi a de que Juliene e Lucas estavam num abrigo por conta das chuvas. Mas desde a data em questão não dão mais notícias.



A família disse ainda que já tentou contato com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, mas não obteve retorno. A Polícia Civil de Porto Alegre, que disse não ter ainda o nome das pessoas desaparecidas pela dificuldade de acesso e de contato com as áreas isoladas pela chuva.

