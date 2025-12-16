Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PARCELAMENTO EM ATÉ CINCO VEZES

Baianos podem garantir desconto no IPVA 2026; confira a tabela

Para ter o abatimento total, contribuinte deve efetuar o pagamento à vista até o dia 10 de fevereiro de 2026

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

16/12/2025 - 11:29 h | Atualizada em 16/12/2025 - 11:43
Órgão destaca que é importante que o contribuinte não perca o prazo da primeira cota
Órgão destaca que é importante que o contribuinte não perca o prazo da primeira cota -

Os proprietários de veículos na Bahia têm a oportunidade de quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 com um incentivo fiscal.

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA) anunciou que o pagamento antecipado, em cota única, garantirá um desconto de 15% sobre o valor total do imposto.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para ter o abatimento total, o contribuinte deve efetuar o pagamento à vista até o dia 10 de fevereiro de 2026.

A Sefaz-BA também divulgou outras opções para os motoristas. Aqueles que optarem por pagar o valor integral do imposto no vencimento da primeira cota do parcelamento terão um desconto de 8%.

Além disso, está mantida a possibilidade de parcelamento em até cinco vezes, desde que o valor devido seja superior a R$ 120. O início do escalonamento ocorre em março, com as datas de vencimento variando de acordo com o número final da placa do veículo.

O órgão destaca que é importante que o contribuinte não perca o prazo da primeira cota, sob risco de perder o direito ao parcelamento.

As condições detalhadas, incluindo a tabela com os valores venais e o calendário completo de vencimento, estão disponíveis para consulta no site oficial da Sefaz-BA.

O órgão reforça a importância de que, para a completa regularização do veículo, os motoristas também quitem a taxa de licenciamento anual e eventuais multas de trânsito até o prazo final estipulado.

Confira a tabela do IPVA

Imagem ilustrativa da imagem Baianos podem garantir desconto no IPVA 2026; confira a tabela
| Foto: Ascom | Sefaz

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

IPVA 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Órgão destaca que é importante que o contribuinte não perca o prazo da primeira cota
Play

Ataque a tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na Bahia

Órgão destaca que é importante que o contribuinte não perca o prazo da primeira cota
Play

Adolescente é fuzilado por grupo encapuzado na Bahia

Órgão destaca que é importante que o contribuinte não perca o prazo da primeira cota
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Órgão destaca que é importante que o contribuinte não perca o prazo da primeira cota
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

x