Baianos podem garantir desconto no IPVA 2026; confira a tabela

PARCELAMENTO EM ATÉ CINCO VEZES

Órgão destaca que é importante que o contribuinte não perca o prazo da primeira cota - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Os proprietários de veículos na Bahia têm a oportunidade de quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 com um incentivo fiscal.

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA) anunciou que o pagamento antecipado, em cota única, garantirá um desconto de 15% sobre o valor total do imposto.

Para ter o abatimento total, o contribuinte deve efetuar o pagamento à vista até o dia 10 de fevereiro de 2026.

A Sefaz-BA também divulgou outras opções para os motoristas. Aqueles que optarem por pagar o valor integral do imposto no vencimento da primeira cota do parcelamento terão um desconto de 8%.

Além disso, está mantida a possibilidade de parcelamento em até cinco vezes, desde que o valor devido seja superior a R$ 120. O início do escalonamento ocorre em março, com as datas de vencimento variando de acordo com o número final da placa do veículo.

O órgão destaca que é importante que o contribuinte não perca o prazo da primeira cota, sob risco de perder o direito ao parcelamento.

As condições detalhadas, incluindo a tabela com os valores venais e o calendário completo de vencimento, estão disponíveis para consulta no site oficial da Sefaz-BA.

O órgão reforça a importância de que, para a completa regularização do veículo, os motoristas também quitem a taxa de licenciamento anual e eventuais multas de trânsito até o prazo final estipulado.





Confira a tabela do IPVA