Balanço do SJ: ViaBahia registra queda de 9% no número de acidentes

Vista aérea da BR-324 - Foto: Via Bahia / Divulgação

Durante o São João, a ViaBahia, concessionária que administra a BR-324, registrou a redução de cerca de 9% no número de acidentes na rodovia, comparado ao mesmo período do ano passado. Não houve registro de acidentes com vítimas fatais. Além disso, durante as festividades juninas, houve um aumento de 42% no fluxo de veículos em direção ao interior do estado.

O Supervisor de Operações da Concessionária, Elio Nogueira, destacou as ações adotadas no período. “Implantamos sinalizações especiais em pontos estratégicos, ampliamos o efetivo nas praças de pedágio, incluindo ‘papa-filas’ nos horários de pico, e realizamos monitoramento contínuo das rodovias para minimizar retenções e garantir a segurança dos usuários que trafegaram pela BR-324. A redução de acidentes é fruto desse trabalho e de uma postura mais consciente adotada pelos condutores,", complementou, Elio.

Atendimento 24 horas

No período do São João, na BR-324, foram realizados cerca de 800 atendimentos mecânicos e pré-hospitalares aos usuários.