Homem desorientado é resgatado pela PRF na BR-324

Homem falava coisas sem nexo e estava desorientado - Foto: Divulgação PRF-BA

Um homem aparentemente desorientado foi resgatado às margens da BR-324 por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O resgate aconteceu nesta terça-feira, 25, quando os policiais foram acionados por um caminhoneiro que relatava da presença de um homem pendurado na porta do veículo de carga.

"Com bastante cuidado, a equipe conseguiu conter o pedestre e o retirou da situação de risco. Falando coisas sem nexo, desorientado, com higiene pessoal precária e também com ferimentos em partes do corpo, os policiais solicitaram atendimento médico", diz a nota da PRF.

Ele foi socorrido pelo SAMU e a família foi informada | Foto: Divulgação PRF-BA

Os profissionais da SAMU prestaram os primeiros socorros ainda na rodovia e em seguida levaram o homem para o Hospital Municipal de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. "Os familiares estiveram no local e ficaram extremamente gratos com a atitude da equipe de policiais na condução do ocorrido".

De acordo com a PRF, nos primeiros 6 meses deste ano, os policiais ajudaram quase 3.200 motoristas e usuários em dificuldades nas rodovias e estradas que cortam a Bahia.

"Essas ocorrências vão desde a simples ajuda ao usuário de uma troca de pneu na rodovia, ou auxílio a uma pane mecânica, ou algum imprevisto no veículo, como também envolve situações mais complexas como a de salvar a vida de uma pessoa ou até fazer um parto no posto. É um trabalho silencioso, mas de grande importância para a segurança e mobilidade", finaliza a nota da polícia.