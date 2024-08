Baleia e filhote são vistos na área do Porto de Salvador

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um evento raro marcou as atividades na área do Porto de Salvador na manhã desta sexta-feira, 9. A aparição de uma baleia e seu filhote recém-nascido. Para garantir a segurança tanto dos animais quanto das embarcações, a Guarda Portuária, em colaboração com a Gerência de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho da Codeba, acionou a Polícia Federal, o INEMA e o Instituto Baleia Jubarte.

De acordo com a Polícia Federal, as baleias são da espécie Franca algo incomum para essa região do litoral baiano. Segundo os pesquisadores, o filhote foi concebido em nosso estado, sendo um evento raro, pois, na Bahia, há registro de apenas cinco baleias franca.

A Autoridade Portuária da Bahia - Codeba implementou medidas preventivas, como o monitoramento com drones e alertas às embarcações, para proteger esses seres marinhos e evitar acidentes.



Entre julho e outubro, as baleias-jubarte migram para as águas mais quentes da costa brasileira para se reproduzir e cuidar de seus filhotes. Este ano, a presença dessas baleias na Baía de Todos-os-Santos sublinha a recuperação populacional da espécie no Atlântico Sul.